İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 3 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 3 Kasım Pazartesi İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 3 Kasım 2025 barajların doluluk oranları…

1 /3 İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 3 Kasım tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

2 /3 İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,54 olarak ölçüldü.

İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:






