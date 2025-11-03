İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 3 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 3 Kasım Pazartesi İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 3 Kasım 2025 barajların doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 3 Kasım tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,54 olarak ölçüldü.
İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:
Ömerli Barajı: %18,23
Darlık Barajı: %34,23
Elmalı Barajı: %53,07
Terkos Barajı: %25,58
Alibey Barajı: %11,17
Büyükçekmece Barajı: %26,21
Sazlıdere Barajı: %23,62
İstanbul baraj doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayı ile birlikte barajlardaki doluluk oranları etkili olan yağışlarla birlikte yükselişe geçebilir. Şu an baraj doluluk oranı kritik seviyede. İşte İSKİ 3 Kasım güncel baraj doluluk oranları