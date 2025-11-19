İstanbul'da TOKİ evleri hangi semtlere yapılacak? TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Yüzyılın Konut Projesi”, 81 ilde milyonlarca vatandaşa uygun fiyatlı konut sahibi olma imkânı sunuyor. İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520 konut başta olmak üzere birçok ilde inşa çalışmaları için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşlar ise projede yer alan illeri, TOKİ evlerinin hangi ilçelerde yapılacağını ve ödeme planlarının nasıl olacağını araştırıyor. İşte sosyal konut projesine dair merak edilen tüm başlıklar…
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde dev sosyal konut seferberliği başlıyor. Konutların hangi illere yapılacağı ve ödeme seçenekleri merak edilirken, vatandaşlar TOKİ’den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki projede fiyatlar ve taksitler nasıl olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal kampanyasında ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.