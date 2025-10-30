İzmir Demokrasi Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere yeni fırsatlar sunuluyor. Programdam yararlanmak isteyenler 16-20 Ekim tarihleri arasında başvurusunu gerçekleştirdi. Bugün ise noter huzurunda İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi yapılıyor. Peki İzmir Demokrasi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?
Üniversite öğrencilerinin kamusal hizmetlerde aktif rol alarak mesleki becerilerini geliştirmesini hedefleyen kısmi zamanlı istihdam programı, devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde yürütülüyor. Bu kapsamda, İzmir Demokrasi Üniversitesi ile İŞKUR arasında yapılan protokol sayesinde öğrencilere hem teorik eğitim hem de pratik çalışma imkânı sunuluyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler 16-20 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamladı.
İzmir Demokrasi Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı için başvuruda bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri için noter kurası 30 Ekim’de saat 10:00’da Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
Hak kazananlardan istenilen belgeler:
1- Öğrenci belgesi (güncel- e devlet)
2- Kimlik fotokopisi
3- Adli sicil belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış-e devlet )
4- Öğrenciye ait SGK Hizmet Dökümü (Öğrencinin Sigortalılık Durumunu Gösteren Belge "Tüm SGK Hizmet Dökümü" (e-devlet)
5- Öğrencinin Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet)
6- Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi ( e –devlet)
7- Hane Halkı Toplam Gelirini Gösterir Belge (e-devlet veya Çalışılan Kurumdan Onaylı Bordro, ticari ve zirai geliri olanların vergi levhası (e-devletten)) (yurtlar ve sığınma evleri benzeri toplu yaşam alanları olanlar ile 08/03/2012 tarihli 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için hane gelir şartı aranmaz.
8- Aynı Adreste Oturan 18 Yaş Üstü Her Bireyin SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi "Tüm SGK Hizmet Dökümü Seçeneği Seçilerek Sorgulama Yapılıp" Belge Alınacaktır. (e-devlet)
9- Sağlık Bilgisi Taahhütnamesi.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç)İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler
Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?
Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlen 1.083 TL cep harçlığı ödenir.