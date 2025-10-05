İzmir su kesintisi 5-6 Ekim 2025: Sular ne zaman gelir, hangi ilçelerde kesinti var? İşte İZSU İzmir su kesintisi programı

İzmir’de Ekim ayı boyunca dönüşümlü su kesintileri devam ediyor. İZSU’nun planına göre 5 Ekim Cumartesi gecesi Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Gaziemir ve çevresinde 23.00-05.00 saatleri arasında sular kesilecek. Kesinti sonrası su akışının sabah saatlerinden itibaren normale dönmesi bekleniyor.