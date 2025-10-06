Barajlardaki su seviyelerinin düşmesiyle birlikte İzmir’de planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü, bugün uygulanacak kesinti programını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, kentin farklı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Peki İzmir’de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Kesintiler ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi günü için açıklanan İZSU su kesintisi planı ve etkilenecek bölgeler: Çeşme, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Menemen ve diğer ilçelerdeki detaylı kesinti saatleri.

2 /12 BERGAMA ZAFER 06.10.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması DOĞAL ŞİRKETİNİN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA ANABORUMUZA VERMİŞ OLDUĞU HASARDAN DOLAYI ZAFER MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

3 /12 BUCA EFELER, FIRAT, İNKILAP 06.10.2025 saat 12:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı BÖLGE SAYACI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI.

ÇEŞME ÇİFTLİK 06.10.2025 saat 10:53 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 90 SOKAK ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

4 /12 DİKİLİ ÇANDARLI 06.10.2025 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÇANDARLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

5 /12 GAZİEMİR AKTEPE, EMREZ 06.10.2025 saat 13:25 ile 14:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 180 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

6 /12 GAZİEMİR FATİH 06.10.2025 saat 11:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1178 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

KARABAĞLAR DEVRİM, GÜNALTAY, KİBAR 06.10.2025 saat 01:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3811 SOKAK İÇİ.

7 /12 MENDERES ÇUKURALTI 06.10.2025 saat 13:24 ile 15:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2203 SK VE CEVRESINDE ANABORU ARIZASI NEDENIYLE 2 SAAT KESINTI MEVCUTTUR.

8 /12 MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 06.10.2025 saat 11:12 ile 14:12 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3036 SK VE CEVRESINDE ANABORU ARIZASI SEBEBIYLE 3 SAAT KESINTI MEVCUTTUR.

9 /12 MENEMEN HAYKIRAN 06.10.2025 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE.

10 /12 SEFERİHİSAR DÜZCE, ULAMIŞ 06.10.2025 saat 08:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Ağaçeşmesi mevkiindeki Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir.

11 /12 SELÇUK ZEYTİNKÖY 04.10.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Zeytinköy Atatürk Cad. 2 saat kesinti.