Jandarma personel alımı ilanı 2025 yayında! Jandarma sürekli işçi alımı ne zaman ve kimler başvurabilir?

andarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 17 Haziran itibariyle başladı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı için başvurular nasıl yapılır?
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü ve Jandarma Bakım Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 69 ve 21 sürekli işçi alımı yapılacak. İlanlar resmi internet sitesi üzerinden paylaşılırken görev yerlerinin Ankara merkezli olduğu da görülüyor. Peki, Jandarma personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte, 2025 Jandarma işçi alımı ilanı...
JANDARMA PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü işyerinde 69 ve Jandarma Bakım Komutanlığı bünyesinde 21 sürekli işçi istihdam edilecek.
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 17 - 23 Haziran 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Alımda kura sistemi uygulanacak. İşte, koşullar:
JANDARMA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
Jandarma Dikimevi Müdürlüğü Özel Şartlar
a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 37 yaşından gün almamış olmak,
c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,
ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesinden en az birine sahip olmak.
d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,
f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,
g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.
Jandarma Bakım Komutanlığı Özel Şartlar
a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 37 yaşından gün almamış olmak,
c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,
ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik belgesinden en az birine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak,
d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,
f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,
g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.
Başvuru ilanı detayları ve başvuru ekranı için https://www.jandarma.gov.tr/duyurular kısmını ziyaret edebilirsiniz.