Türkiye’de kamu personel alımı süreçleri, özellikle son dönemde hem KPSS puanlı hem de KPSS’siz seçeneklerle oldukça hareketli. Birçok kurum memur, sözleşmeli personel alımı ve sürekli işçi kadroları için kamu iş ilanları yayımlıyor. Resmi Gazete, İŞKUR ve ilgili kurumların kendi internet siteleri üzerinden duyurulan bu iş ilanları, genellikle sözleşmeli personel alımı iş başvurusu için e-Devlet, kariyer kapısı veya kurumun kendi portalı üzerinden yapılıyor. Özellikle kamu personel alımı KPSS’siz ilanlar büyük ilgi görüyor; zabıta, itfaiye eri, bilişim personeli, teknisyen, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför gibi pozisyonlarda lise, ön lisans ve lisans mezunlarına sınav puanı aranmadan fırsat sunuluyor. 2025 yılında belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla binlerce kişi memur veya sözleşmeli statüde istihdam edilmeye devam ediyor. Güncel kamu iş ilanları ve başvuru şartlarını takip etmek isteyenler için Kariyer Kapısı, Resmi Gazete ve İŞKUR’un e-uygulama platformları en güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor. İşte kamu personeli alımı güncel iş ilanları listesi.