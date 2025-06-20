Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu?

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI

Kamu kurumlarında çalışan on binlerce işçi, toplu sözleşme zam müzakerelerinin sonucunu merakla bekliyor. Hükümet, 600 bine yakın kamu işçisi için 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı ay için ise yüzde 8 oranında zam teklif etti.

2026 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 5 zam önerildi.





Öte yandan, Türk-İş sendikası yeni bir zam teklifi gelmesini bekliyor.