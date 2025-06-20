Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu?

Toplu sözleşme sürecinde gözler, yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlığına çevrildi. Hükümetin ilk teklifini açıklamasının ardından işçi sendikaları, beklentilerin altında kalan oranlara tepki gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, kısa süre içerisinde ikinci bir teklif sunması bekleniyor. İlk teklifte 2025 yılı için yüzde 16+8, 2026 için ise yüzde 7+5’lik artış öngörülmüştü. Türk-İş cephesi ise günlük taban ücretin en az 1.800 TL olması gerektiğini savunarak teklifin revize edilmesini istedi. Gözler şimdi Bakanlık’tan gelecek yeni oranlarda.
Kamu işçileriyle yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde ilk teklif masaya geldi, fakat işçi cephesinden destek bulmadı. Hükümetin yüzde 16+8’lik yıllık zam önerisine karşı Türk-İş ve Hak-İş, günlük ücretlerin 1.800 TL’ye yükselmesini talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, kısa süre içinde yeni bir teklif sunarak görüşmeleri hızlandırması bekleniyor. 2026 yılı için öngörülen yüzde 7+5’lik artış da değerlendirmeye alınacak. Tüm dikkatler şimdi kamu işçilerini doğrudan etkileyecek yeni teklifin detaylarında.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı son açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını ifade etti. Kısa süre içerisinde teklifin netlik kazanması bekleniyor.
KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI
Kamu kurumlarında çalışan on binlerce işçi, toplu sözleşme zam müzakerelerinin sonucunu merakla bekliyor. Hükümet, 600 bine yakın kamu işçisi için 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı ay için ise yüzde 8 oranında zam teklif etti.
2026 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 5 zam önerildi.
Öte yandan, Türk-İş sendikası yeni bir zam teklifi gelmesini bekliyor.
MÜZAKERE SÜRECİ TEKLİFİN SUNULMASIYLA BAŞLAYACAK
Kamu işçileri için toplu sözleşme zam oranlarının belirlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak çalışmalar yürütüyor.
Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız görüşmelerde ortak noktada buluşarak süreci olumlu şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.
Dört Toplantı Tamamlandı
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dört toplantı geride kaldı. İlk üç toplantıda henüz resmi bir teklif sunulmadı. İşçi tarafı, Şubat ayında başlayan görüşmelerde taleplerini net bir şekilde dile getirmişti.
Görüşmelerin ilk oturumu 27 Şubat'ta gerçekleşirken, sonraki toplantılar ise 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde yapıldı.