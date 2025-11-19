KASIM AYIN ENFLASYON ORANLARI 2025: Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira zammı, emekli maaşı...

Kasım ayı enflasyon verilerine yönelik beklentiler yeniden gündemde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu TÜFE tahmininde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77’den yüzde 32,20’ye çıktı. Peki, Kasım ayı enflasyon rakamları hangi tarihte duyurulacak? İşte 2025 Kasım ayına ilişkin güncel beklentiler…
Ekonomide dikkatler Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasaların güncel beklentilerini ortaya koyarken, yıl sonu TÜFE artış tahmini yüzde 32,20 seviyesine yükseldi. Vatandaşlar ise Kasım enflasyonunun açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2025 Kasım ayı enflasyon tahminine dair öne çıkan detaylar haberimizde…
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,56 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 52,71 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 24,75 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 62,50’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.