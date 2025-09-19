Milyonlarca çalışanın en önemli güvencelerinin başında kıdem tazminatları geliyor Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)'in yürürlüğe girmesiyle "Kıdem tazminatı kaldırılacak mı?" sorusu gündeme geldi. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasının gündemde olduğunu hatırlatan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, işçilerin kıdem tazminatına konusunda endişe etmemelerine ilişkin tavsiyede bulundu. Karakaş, "Bu konuda panik yapmayın. Kıdem tazminatına asla bir şey olmayacak. İşte kıdem tazminatına ilişkin yapılan son açıklamalar.
2026'nın ikinci çeyreğinde başlayacak
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması beklenirken, TES’e entegre olan vatandaşların emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.
Ancak TES'in yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatının da kalkacağı iddiaları endişeye sebep oldu. Duruma açıklık getiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Karakaş, geçmiş dönemlerdeki OVP’lerde de TES’in yer aldığını fakat yürürlüğe girmediğine dikkati çekerek, "En geç 30 Haziran 2026 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenmekte. Ancak bu tarihte de yürürlüğe girmeyeceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim" dedi.
"Kıdem tazminatına bir şey olmayacak"
TES’in yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasının gündemde olduğunu hatırlatan Karakaş, işçilerin kıdem tazminatına konusunda endişe etmemelerine ilişkin tavsiyede bulundu.
Karakaş, "Bu konuda panik yapmayın. Kıdem tazminatına asla bir şey olmayacak. Kazanılmış bir hak olan kıdem tazminatına dokunulması, ortadan kaldırılması kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Keza 2003 yılında kıdem tazminatının fona devredilmesi söz konusuydu. Bununla ilgili dönemin akademisyenlerince çok güzel taslak hazırlanmıştı. Aradan 22 yıl geçmesine karşın kıdem tazminatıyla ilgili en ufak bir değişiklik olmadı. Şimdi de herhangi bir değişikliğin olmayacağını söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.
Hem işçi hem de işveren kesiminden TES’e geçit yok"
Geçmişte kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yapılmasına fona devredilmesine ya da TES'e tamamlayıcı emeklilik sistemine devredilmesine sıcak bakan işverenlerin şu anda bu tür uygulamalara sıcak bakmadığını vurgulayan Karakaş bu bağlamda TES’te kıdem tazminatının aktarılmadan yürürlüğe konmasının da olanaksız olduğunu sözlerine ekledi.
Karakaş, sözlerine şu şekilde devam etti:
"İstihdam üzerinden alınan SGK primleri işçi işveren payı dahil artı işsizlik sigortasıyla birlikte yüzde 37,75 oranındadır. Bunun üzerinden ilave olarak işçilerden yüzde 3 oranında prim alınması yine işverenlerden yüzde 3 ya da 5 oranında prim alınması halinde bunu kaldırmalarının mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Kıdem Tazminatı Erken Alınacak
2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için kıdem tazminatında yeni dönem başladı. 4.500 prim günü ve 25 yıl şartını tamamlayanlar, emeklilik yaşını beklemeden tazminat hakkı kazanabilecek.
Prim Gününe Göre Kıdem Tazminatı Hakkı
Kıdem tazminatı şartları, sigorta giriş tarihine göre değişiyor:
8 Eylül 1999 Öncesi: 3.600 prim günü + 15 yıl sigortalılık
8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008: 25 yıl sigortalılık + 4.500 prim günü veya doğrudan 7.000 gün
1 Mayıs 2008 Sonrası: 4.600 ile 5.400 gün arasında prim şartı
Örneğin, 2005 yılında sigorta girişi olan bir çalışan, 4.500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığında kıdem tazminatını alabilecek.
Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Alınabilir?
Kıdem tazminatı için yalnızca prim günü yetmiyor; işten ayrılma nedeni de önem taşıyor:
İşveren tarafından fesih (haklı nedenler hariç)
Çalışanın sağlık veya ahlaki gerekçelerle işten ayrılması
Erkeklerde askerlik nedeniyle ayrılma
Kadınlarda evlilik sonrası 1 yıl içinde ayrılma
Emeklilik nedeniyle işten çıkış
Çalışanın ölümü (tazminat mirasçılara ödeniyor)
SGK uzmanları, emeklilik nedeniyle işten ayrılacakların SGK’dan resmi yazı almasını öneriyor. Bu yazının işverene verilmesi süreci hızlandırıyor.
Prim Gün Tablosu (2008 Sonrası)
2008 → 4.600 gün
2009 → 4.700 gün
2010 → 4.800 gün
2011 → 4.900 gün
2012 → 5.000 gün
2013 → 5.100 gün
2014 → 5.200 gün
2015 → 5.300 gün
2016 ve sonrası → 5.400 gün
Çalışanlar, prim gün sayılarını e-Devlet üzerinden kontrol etmeli. Yanlış bildirim veya eksik prim, tazminat sürecini geciktirebilir. Ayrıca işten ayrılırken fesih gerekçesi doğru yazılmalı; aksi halde kıdem tazminatı hakkı kaybolabilir.