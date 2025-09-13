KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurulabilir?

Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kırtasiye yardımı gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan eğitim-öğretim desteğinden yararlanmak isteyen veliler, başvuru koşullarını ve ödeme miktarlarını merak ediyor. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen destek ödemeleri için süreç e-Devlet üzerinden yürütülecek. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler ve ödemeler ne kadar olacak? İşte detaylar…
2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin en çok araştırdığı konulardan biri kırtasiye yardımı oldu. SGK tarafından sağlanan destek, okul masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Yardımdan faydalanmak isteyenler, “Başvurular nasıl yapılır, kimler yararlanabilir, ödemeler ne kadar olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte, kırtasiye yardımı başvuru süreci ve e-Devlet ekranına dair merak edilenler…
2025-2026 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kırtasiye yardımı ödemeleri her yıl 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. Vatandaşların herhangi bir kuruma gitmesine gerek olmadan, tüm işlemler e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanıyor. Böylece hem velilerin yükü hafifletiliyor hem de başvuru süreci kolaylaşıyor.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardım tutarı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kırtasiye yardım tutarı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruda bulunmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Sosyal Güvenlik Kurumu / Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ödemeler, öğrencinin eğitim durumu YÖK ve MEB sistemlerinden doğrulandıktan sonra yılda bir kez toplu şekilde yapılıyor.
KİMLER KIRTASİYE YARDIMINDAN YARARLANABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenim hayatı devam eden belirli hak sahiplerine sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanabilecek gruplar şunlardır:
- Vazife veya harp malullüğü aylığı alan öğrenciler,
- 2330 sayılı Kanun kapsamında iç güvenlik ve asayiş nedeniyle, 3713 sayılı Kanun kapsamında ise terör olayları nedeniyle aylık bağlanan erbaş ve erler,
- 2330 sayılı Kanun'a göre aylık ödemesi yapılan güvenlik korucuları ve siviller,
- Vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden, aylık bağlanmadan görev veya sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenler ile göreve başlamaları nedeniyle vazife malullüğü aylıkları kesilen kişiler,
- Terör olaylarının önlenmesi, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesi sürecinde hayatını kaybeden, yaralanan ya da engelli hale gelen sivil şehit ve gaziler ile çocukları.