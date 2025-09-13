KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurulabilir?

KİMLER KIRTASİYE YARDIMINDAN YARARLANABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenim hayatı devam eden belirli hak sahiplerine sağlanmaktadır. Bu destekten yararlanabilecek gruplar şunlardır:

- Vazife veya harp malullüğü aylığı alan öğrenciler,

- 2330 sayılı Kanun kapsamında iç güvenlik ve asayiş nedeniyle, 3713 sayılı Kanun kapsamında ise terör olayları nedeniyle aylık bağlanan erbaş ve erler,

- 2330 sayılı Kanun'a göre aylık ödemesi yapılan güvenlik korucuları ve siviller,

- Vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden, aylık bağlanmadan görev veya sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenler ile göreve başlamaları nedeniyle vazife malullüğü aylıkları kesilen kişiler,

- Terör olaylarının önlenmesi, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesi sürecinde hayatını kaybeden, yaralanan ya da engelli hale gelen sivil şehit ve gaziler ile çocukları.