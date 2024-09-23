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2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi

2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi

10:1423/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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2024 KPSS DHBT sonuçlarına dair merak devam ediyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları genellikle sınavın tamamlanmasından birkaç hafta sonra açıklanıyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM KPSS 2024 DHBT sınav sonuçları tarihi

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM Tarafından uygulanan KPSS DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?


22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

KPSS DHBT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLENDİRME


DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

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2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi