Küresel büyüme endişesi altını uçurdu: Gram, çeyrek ve ons altın bugün (10 Kasım) ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? İşte güncel rakamlar ve beklentiler

Altın haftaya sert yükselişle başladı. Küresel ekonomide alarm zilleri çalarken yatırımcılar yeniden güvenli limana yöneldi. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte, en çok tercih edilen altın türlerinden cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında da dalgalanma gün içerisinde de devam etti. İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları ve piyasalardan son dakika gelişmeler.
Küresel piyasalarda büyüme endişeleri yeniden gündemde. ABD ve Avrupa’da açıklanan zayıf ekonomik veriler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın 4 bin doların üzerine tırmanırken, gram altın da 5 bin 500 TL seviyesini geçti.
Altın haftaya hızlı başladı
Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 2,5’e yakın yükselişle 4 bin 104 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylece 27 Ekim’den bu yana görülen en yüksek değer kaydedildi. Küresel piyasalarda artan resesyon sinyalleri, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.
İç piyasada ise altın fiyatları, ons tarafındaki sert yükselişi izledi. Gram altın yüzde 2,4 primle 5 bin 568 TL’ye kadar tırmandı. Çeyrek altın 9 bin 404 TL, yarım altın 18 bin 796 TL, Cumhuriyet altını ise 37 bin 474 TL seviyesinden işlem gördü.
ABD'den gelen haberler piyasayı hareketlendirdi
Altındaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme, ABD’de federal hükümetin 40 gün sonra yeniden açılmasına dair uzlaşma oldu. Senato’da kabul edilen geçici bütçe tasarısının yasalaşmasıyla birlikte piyasalarda “istikrar” algısı güçlenirken, dolar endeksi geriledi.
Ayrıca Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Kasım ayında 50,3 puana gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu tablo, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentileri artırdı ve altına olan talebi destekledi.
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 740 bin TL’ye yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin TL seviyesinde tamamladı. Gün içi en yüksek işlem 5 milyon 740 bin TL’den gerçekleşti.
Altın piyasasında toplam işlem hacmi 11,5 milyar TL, işlem miktarı ise 2 bin 71 kilogram olarak kaydedildi. En fazla işlem yapan kurumlar arasında Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Nadir Döviz ve Rona Döviz öne çıktı.
Uzmanlardan teknik uyarı: “4.250 dolar direnç seviyesi”
Analistlere göre, küresel risk algısının yüksek kalması altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. Teknik olarak ons altında 4.250 dolar direnç, 3.750 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, Fed kararları ve ABD verilerini yakından izlemesi öneriliyor.
Güncel altın fiyatları (10 Kasım 2025 - 18.30 itibarıyla)
Altın Türü Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın: 5.552
Çeyrek Altın: 9.404
Yarım Altın: 18.796
Cumhuriyet Altını: 37.474
Altının Kilogramı: 5.740.000