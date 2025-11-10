Küresel büyüme endişesi altını uçurdu: Gram, çeyrek ve ons altın bugün (10 Kasım) ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? İşte güncel rakamlar ve beklentiler

Altın haftaya hızlı başladı





Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 2,5’e yakın yükselişle 4 bin 104 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylece 27 Ekim’den bu yana görülen en yüksek değer kaydedildi. Küresel piyasalarda artan resesyon sinyalleri, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.





İç piyasada ise altın fiyatları, ons tarafındaki sert yükselişi izledi. Gram altın yüzde 2,4 primle 5 bin 568 TL’ye kadar tırmandı. Çeyrek altın 9 bin 404 TL, yarım altın 18 bin 796 TL, Cumhuriyet altını ise 37 bin 474 TL seviyesinden işlem gördü.