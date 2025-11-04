KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı: 2025 KYK sonuçları e-devlet sorgulama ekranı





18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.





15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.



