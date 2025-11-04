KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı: 2025 KYK sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

Son dakika KYK burs ve kredi başvuru sonuçları belli oldu. Öğrenciler13-17 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi sonuçlarına e-devlet üzerinden erişim sağlanabilecek.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusu ile 2025-2026 KYK burs-öğrenim kredisi sonuçlarının 9 Kasım'a kadar e-devlet üzerinden sorgulanabileceği belirtildi.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenebilecek. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK BURS-KREDİ SOUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
BAKANLIK'TAN KYK SONUÇLARI DUYURUSU
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs/kredi sonuçları açıklandı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs/kredilerden yararlanmak isteyen öğrencilerin süresi içerisinde taahhütname onayı vermesi gerekiyor.
Taahhütname onayı için tıklayınız
Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son gün 9 Kasım
Yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylamak için 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar süresi bulunuyor. Öğrencilere burs/kredi ödenebilmesi için taahhütname onay işleminin tamamlanması gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona eriyor. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor. Türkiye’deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunuyor.
Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesi gerekmiyor.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.