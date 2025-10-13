Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Üniversite öğrencileri, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden burs veya kredi başvurularını tamamlayabilecek. Bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sadece barınma ve beslenme değil, maddi destek ihtiyaçlarını da karşılamak için geniş kapsamlı bir destek programı yürütüyor. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, halen bir yükseköğretim programında okuyan ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecek. Başvuru süreci tamamen e-Devlet verileri üzerinden yürütüleceği için öğrencilerin okul, bölüm ve sınıf bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Peki KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs kredi ücreti ne kadar? İşte KYK başvurularına dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar.

2 /9

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla burs ve öğrenim kredisi başvurularını almaya başladı.

Başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sistem üzerinden bilgilerini kontrol ederek hatalı verileri başvuru süresi dolmadan güncelleyebilecek.

2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURU EKRANI



3 /9 Bakan Bak sosyal medyadan duyurdu Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025–2026 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularımız başlamıştır. Gençlerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

4 /9 Kimler başvuruda bulunabilir? Bakanlık açıklamasına göre başvurular, üç ana öğrenci grubunu kapsıyor: İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, Halen bir üniversitede öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri, Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları.

Bu öğrenciler, ekonomik durum, başarı düzeyi ve sosyal koşullar gibi kriterler doğrultusunda değerlendirmeye alınacak. Mevzuata uygun başvurular, sistem üzerinden otomatik olarak puanlanacak ve sonuçlar ilerleyen haftalarda açıklanacak.



5 /9 Öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler Başvurular tamamen e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin okul, bölüm ve sınıf bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor. Bakanlık, başvuru sırasında yanlış bilgi beyan eden öğrencilerin tespit edilmesi halinde başvurularının iptal edileceğini bildirdi.

6 /9 Özel durumu olan öğrencilere öncelik

Bakanlık, özel durum beyanında bulunan öğrencilerin ayrıca belge göndermesine gerek olmadığını açıkladı. Bu kapsamda; Şehit veya gazi çocukları (şehit bekâr ise kardeşi, gazi bekâr ise kendisi), Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler, En az %40 engelli raporuna sahip öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde yetişenler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve Milli sporcular, doğrudan sistem üzerinden değerlendirmeye alınacak.

7 /9 2025 KYK burs ücreti ne kadar olacak? Bakanlık, 2025 yılı burs ve kredi miktarlarını henüz açıklamadı. Ancak her yıl olduğu gibi yeni ücretlerin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Son artışla birlikte burs ve kredi tutarı lisans öğrencileri için 3.000 TL olmuştu. 2025 yılında: %30 zam yapılırsa 3.900 TL, %40 zam yapılırsa 4.200 TL, %50 zam yapılırsa 4.500 TL olması bekleniyor. Bu artış oranı, enflasyon ve genel ekonomik göstergelere göre belirlenecek.

8 /9 Sonuçlar ne zaman açıklanacak? GSB, başvuruların tamamlanmasının ardından kurumlar arası veri doğrulama sürecine girecek. Değerlendirmelerin ardından KYK burs ve kredi sonuçları Kasım ayı içerisinde açıklanacak.

Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrencilere duyurulacak ve ödemeler Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.