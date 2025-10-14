Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla burs ve kredi ödeniyor. Yardım almaya hak kazanan öğrencilerin geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla ilk KYK bursu ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, T.C. kimlik no son hanesine göre 2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? İşte, konuya dair detaylar...

1 /5 2025-2026 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, KYK bursu ödemeleri ne zaman başlayacak?

2 /5 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR? 2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

3 /5 KYK BURSU İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.



4 /5 TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre gerçekleştirilecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak. Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.