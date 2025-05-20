2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, iki oturum halinde düzenlenecek: Birinci oturum Saat 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.
Millî Eğitim Bakanlığı, tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek LGS sınavı için başvurular 2-16 Nisan tarihleri arasında alındı. 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kılavuzla birlikte LGS 2025 sınav giriş belgelerinin dağıtılacağı tarih de belli olu. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak?
LGS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
2025 LGS ne zaman yapılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav 15 Haziran'da uygulanacak.
LGS sınavında kaç soru sorulacak?
Merkezî sınavın birinci oturumu sözel alanda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS sınavına girmeyenler nasıl hangi liseye yerleşecek?
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
LGS Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
Lise 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ne zaman yapılacak?
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.