LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin beklediği açıklama geldi. Her sene binlerce kişinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Merkezi sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşebilmesi için büyük önem taşıyor. Peki LGS sınav saat kaçta, sınavda hangi konulardan, kaç soru sorulacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 yılı takvimi belli oldu. Peki 2026 MEB LGS ne zaman yapılacak, sınavda hangi konulardan soru sorulacak?
2026 LGS ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.
LGS sınav konuları neler, sınavda hangi konulardan soru sorulacak?
Sınavın içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin, "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Yusuf Tekin, mesajını, "Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." sözleriyle tamamladı.
LGS sınav saat kaçta, sınavda kaç soru sorulacak?
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.
LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
LGS sınav giriş belgesinin 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilmişti.
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçlar 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılmıştı.