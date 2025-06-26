LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS takvimiyle ilgili beklenen açıklama

1 milyondan fazla öğrencinin katılım gösterdiği 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 15 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından MEB tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, adaylar bu kez sonuçların ilan edilmesini beklemeye başladı. Öğrenci ve velilerin merakla takip ettiği açıklama sonunda geldi.