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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS takvimiyle ilgili beklenen açıklama

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS takvimiyle ilgili beklenen açıklama

09:2926/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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15 Haziran’da uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın ardından gözler sonuçlara çevrildi. 1 milyon adayın katıldığı sınavın soru ve cevap kitapçıkları erişime açıldı. Peki LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak?

1 milyondan fazla öğrencinin katılım gösterdiği 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 15 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından MEB tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, adaylar bu kez sonuçların ilan edilmesini beklemeye başladı. Öğrenci ve velilerin merakla takip ettiği açıklama sonunda geldi.

LGS SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü elektronik ortamda erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. LGS puanlarıyla birlikte öğrencilerin yüzdelik dilimleri de sistemde yer alacak.


LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te açıklanacak.

2025 LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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