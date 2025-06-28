Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi ve şimdi tüm öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı sınav sonuçlarında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için her yıl düzenlenen bu önemli sınavın ardından, öğrencilerin liselere yerleşmesini sağlayacak kritik tercih süreci başlayacak. Bu dönemde, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda, öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına uygun liseleri belirleyerek gelecekleri için önemli bir adım atacaklar. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? İşte 2025 LGS tercih süreciyle ilgili beklenen tarih aralığı, tercih adımları.