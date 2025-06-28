Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı ve şimdi tüm gözler 11 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarında. Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" adresinden açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de LGS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklanacak. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih tarihleri.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi ve şimdi tüm öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı sınav sonuçlarında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için her yıl düzenlenen bu önemli sınavın ardından, öğrencilerin liselere yerleşmesini sağlayacak kritik tercih süreci başlayacak. Bu dönemde, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda, öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına uygun liseleri belirleyerek gelecekleri için önemli bir adım atacaklar. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? İşte 2025 LGS tercih süreciyle ilgili beklenen tarih aralığı, tercih adımları.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. 2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda, öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına uygun liseleri belirleyerek gelecekleri için önemli bir adım atacaklar.
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS LİSE NAKİLLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
LGS LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.