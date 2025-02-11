Manchester City-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında bu akşam Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İki dev ekibin devler ligindeki 13. karşılaşması olacak mücadele saat 23.00'da başlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Clement Turpin yönetecek. Maç öncesinde ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Arda Güler City maçında oynayacak mı? Maç hangi kanalda yayınlanıyor? İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler.
Devler Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Play-off aşamasının ilk turunda Manchester City sahasında Real Madrid'i konuk edecek. İki takım arasında oynanan 12 maçta taraflar 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken yine 4 maçta eşitlik bozulmadı. İşte Manchester City Real Madrid maçının yayın bilgileri ve karşılaşmadan istatistikler.
MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Manchester City ile Real Madrid Etihad Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak maç TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Ethiad Stadı'nda oynanacak karşılaşma için az bir süre kaldı. Milli futbolcu Arda Güler'in ligdeki bazı maçlarda az süre alması, taraftarların Ancelotti'ye tepki göstermesine neden olabiliyor.
Bu akşam oynanacak zorlu maçta ise Arda Güler'in yedeklerde yer alması bekleniyor. Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland
Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Camavinga, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
MANCHESTER CİTY EVİNDE REAL MADRİD'İ AĞIRLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, dev bir mücadeleye sahne olacak. Organizasyonun son iki sezonunun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması ilk maçında TSİ 23.00'da Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.
Organizasyonun bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Eflatun-beyazlılar, 20 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Manchester City ise topladığı 11 puanla lig aşamasını 22. basamakta tamamladı. Mavi-beyazlılar, bu müsabakalarda 18 gol kaydederken, 14 gole engel olamadı.
İki takım Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak
Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.
Real Madrid'in 15, Manchester City'nin 1 şampiyonluğu bulunuyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, kupayı 15 kez müzesine götürdü. İspanyol ekibi, geçen sezon Borussia Dortmund'u mağlup ederek finalde kupayı kaldırdı. Manchester City'nin ise tek Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. İngiliz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalde Inter'i yenerek kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek
Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.