Okullarda eğitim öğretime ara tatille kısa bir mola verilecek. MEB eğitim takvimine göre 2025 2026 nisan ara tatili, okulların açılış kapanış tarihi ve yaz tatili takvimi belli oldu. Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 güne yakın tatil yapma fırsatı yakalıyor. Peki 2025 Nisan ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?