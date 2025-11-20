Okullarda ikinci ara tatil tarihi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. MEB 2025-2026 takvimi ilk ara tatilin ardından ikinci ara tatil, sömestr tatili araştırmalar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimi sonrasında, nisan ara tatili tarihi belli oldu. isan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar.
Okullarda eğitim öğretime ara tatille kısa bir mola verilecek. MEB eğitim takvimine göre 2025 2026 nisan ara tatili, okulların açılış kapanış tarihi ve yaz tatili takvimi belli oldu. Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 güne yakın tatil yapma fırsatı yakalıyor. Peki 2025 Nisan ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün sürecek?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İlkokul, ortaokul ve liseler için yeni eğitim öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ise okullar 19 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.
MEB TATİL TAKVİMİ 225-2026
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
Okulların kapanışı:26 Haziran 2025