MEB tatil tarihleri: Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yaz tatilinin ardından 8 Eylül’de yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Yoğun geçen ders döneminin ardından öğrenciler, ilk ara tatil için geri sayıma geçti. Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatil tarihleri açıklandı. Buna göre, öğrenciler Kasım ayında hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek bir tatil yapma imkânı elde edecek. İşte MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri.