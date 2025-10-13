MEB tatil tarihleri: Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yaptı. Eğitim maratonunun ilk ayı geride kalırken, öğrenciler şimdi birinci dönem ara tatilini bekliyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre, öğrenciler Kasım ayında yapılacak ara tatilde hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme imkânı bulacak. İşte MEB tatil tarihleri.
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yaz tatilinin ardından 8 Eylül’de yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Yoğun geçen ders döneminin ardından öğrenciler, ilk ara tatil için geri sayıma geçti. Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatil tarihleri açıklandı. Buna göre, öğrenciler Kasım ayında hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek bir tatil yapma imkânı elde edecek. İşte MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri.
Ara tatil ne zaman?
2025 yılının ilk ara tatili için tarihler şu şekilde planlandı:
Tatilin Başlangıcı: 7 Kasım 2025, Cuma (Ders bitimiyle birlikte)
Okulların Açılışı: 17 Kasım 2025, Pazartesi (Derslerin yeniden başlaması)
Öğrenciler ve öğretmenler için son ders zili 7 Kasım Cuma günü çalacak ve bu tarihten itibaren birinci dönemin ilk ara tatili resmi olarak başlamış olacak.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
İkinci dönemin ara tatili ne zaman?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
MEB tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimi aşağıdaki gibi;
8 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)
9 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )
10 Kasım Pazartesi (ara tatil)
11 Kasım Salı (ara tatil)
12 Kasım Çarşamba (ara tatil)
13 Kasım Perşembe (ara tatil)
14 Kasım Cuma (ara tatil)
2025-2026 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026
İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı 19 Haziran 2026