Memur maaş zammı netleşiyor: En düşük memur maaşı 2026’da kaç TL olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı ve tahmini yeni maaşlar

2026 Ocak memur maaş zammı tablosu şekillenmeye başladı. TÜİK’in açıkladığı üç aylık enflasyon farkı sonrası milyonlarca memurun maaş artışı için ilk tahminler geldi. En düşük memur maaşı, öğretmen, polis, hemşire, mühendis zam oranı ne kadar olacak? İşte güncel oranlar, yeni maaş hesaplama tablosu ve son gelişmeler...
2026 Ocak memur maaş zammı tablosu netleşiyor. TÜİK’in açıkladığı üç aylık enflasyon farkı sonrasında memur ve emekli maaşları için ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararına göre memurlar 2026’nın ilk yarısında yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak. Buna, yıl sonu enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon oranının yüzde 29-30 aralığında gerçekleşmesi durumunda memur maaş artışı toplamda yüzde 17’ye yaklaşacak. Böylece 9/1 dereceli bir memurun maaşı 52 bin TL’den 61 bin TL seviyesine çıkacak. En düşük memur maaşının ise 60 bin TL’yi aşması bekleniyor. Yeni yılda öğretmen, polis, mühendis, hemşire gibi kamu çalışanlarının maaşları zamlı olarak hesaplanacak. Ayrıca 2026 itibarıyla memurların saatlik fazla mesai ücretlerinde de artışa gidilecek. İşte kalem kalem 2026 memur maaş zammı, enflasyon farkı oranı ve yeni maaş hesaplama tablosu...
Enflasyon farkı maaş zammını belirliyor
Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde toplu sözleşme zammı ve oluşan enflasyon farkı ile güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, 2026 yılının ilk zammı için tablo netleşmeye başladı.
TÜİK verilerine göre Eylül 2025’te enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki toplam artış %7,5 seviyesine ulaştı.
Toplu sözleşme zammı: İlk 6 ay için %11
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla 2026’nın ilk yarısında memurlara %11 toplu sözleşme zammı, ikinci yarısında ise %7 zam yapılacak. Buna, 2025’in son altı ayındaki enflasyon farkı da eklenecek.
Eğer Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmini olan %29 enflasyon gerçekleşirse, memurların 6 aylık enflasyon farkı %5,3 olacak. Bu durumda toplam maaş artışı yaklaşık %16,88 düzeyine çıkacak. Yıl sonu enflasyonu %30’a ulaşırsa, fark %6,11, toplam zam oranı ise %17,79 olacak.
Örnek hesaplama: Zamlı maaş ne kadar olacak?
2025 Temmuz döneminde 9/1 dereceli bir memurun maaşı 52.617 TL idi. Bu maaş,
%16,88 zam senaryosunda 61.498 TL’ye,
%17,79 zam senaryosunda ise 61.977 TL’ye yükselecek.
Ayrıca, toplu sözleşme kapsamında 1.000 TL taban aylık artışı da yürürlüğe girecek. Böylece zam oranı maaşlara daha yüksek oranda yansıyacak.
Kesin rakamlar aralık enflasyonuyla belli olacak
Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı, Ekim, Kasım ve Aralık ayı TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.
Son üç aylık enflasyon oranı, toplam farkı belirleyecek ve 2026 yılının ilk memur maaşları 15 Ocak’ta zamlı olarak ödenecek.
Fazla mesai ücretlerinde de artış
Yeni yıl itibarıyla devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkacak.
AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.
Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme verilecek.
Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödenecek.