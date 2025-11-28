MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olur?

Memur zammı 2026 Ocak son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca memur ve emeklini yeni zamlı aylıklarının belli olmasına 1 ay kaldı. 5 Ocak Pazartesi günün açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak memur maaş zammı için geri sayıma geçildi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç olur? İşte, 2026 Ocak memur maaş zammı son durum...
2026 Ocak memur zammı için geri sayım hızlanırken, kamu çalışanları ve memur emeklileri açıklanacak enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Aralık ayı TÜFE verisinin 5 Ocak’ta ilan edilmesiyle birlikte memurların alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı netleşecek. Peki, en düşük memur maaşı kaç TL’ye çıkacak?
4 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞTİ
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler için 4 aylık zam farkları da netleşmişti. Buna göre memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı %16.55 oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI HABERLERİ
Maaş zammı hesaplamalarına göre SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkını alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı + enflasyon üzerinden değerlendiriliyor. Toplu sözleşme nedeniyle ocak ayında memur ve memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerinden daha fazla oransal zam alması bekleniyor.
MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinde enflasyona ilave olarak toplu sözleşme devreye girecektir. Yıllık enflasyon hedefi olan %31-%33'e uyguladığımız zaman şu şekilde bir tablo çıkmaktadır:
Eğer yıl sonu enflasyon %31 çıkarsa memur ve memur emeklilerine zam oranı %18.70 olur. Enflasyon %32 çıkarsa zam oranı %19.60 olacaktır. Yıl sonu enflasyon %33 olursa memur ve memur emeklilerine zam oranı %20.51 olur.