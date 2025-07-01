MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek kaç TL?

Temmuz ayı itibarıyla memur maaşları yeniden belirlenecek. 2025 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisinin ardından gözler 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı TÜFE oranına çevrildi. Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Öğretmenden polise, hemşireden mühendise kadar milyonlarca kamu görevlisi için net maaş artışları hesaplanmaya başlandı.
Temmuz zammı öncesinde kamu çalışanlarının gözü kritik tarihe çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memurların alacağı toplam maaş zammı kesinlik kazanacak. Ocak ayında yapılan artışın ardından yeni dönemde öğretmen, doktor, polis ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.
MAYIS AYI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Piyasa beklentilerine göre mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 2,2 gelmesi bekleniyordu. 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 1,53 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak açıklandı. Bu rakamların belli olmasıyla memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamları haziran ayı başında açıklandı. Yıllık enflasyon oran yüzde 35,41 olarak ortaya çıktı. Öte yandan son ayın yüzdesi 1,53 olarak görüldü. Bu da 5 aylık zam yüzdesini de belirledi. Son oran için gözler 3 Temmuz tarihinde.
5 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Ocak'tan Mayıs'a kadar olan beş aylık dönemde açıklanan enflasyon verileri, maaş zammı hesaplamalarının temelini oluşturdu. Aylık bazda açıklanan TÜFE oranlarına göre; ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta ise yüzde 1,53'lük artış kaydedildi.
Bu veriler ışığında oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58 oldu. Böylece toplu sözleşme ile toplam kümülatif zam yüzde 14.01 oldu. Ocak ayında yüzde 11,54 zam alan memurların maaşları yeniden belirlenmişti. En düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti. Sırada temmuz ayı var.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
5 aylık farka göre 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının 49 bin liranın üzerinde görülüyor. Ancak net rakam temmuz ayı itibarıyla ortaya çıkacak.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,61 olacak.
MEMUR MAAŞLARI (2025 OCAK – %14,01 ZAMLI)
(Not: İki çocuklu, eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – Derece 1/4
2025 Ocak: 66.358 TL
Zamlı: 75.654,76 TL
Memur (Üniversite Mezunu) – Derece 9/1
2025 Ocak: 45.555 TL
Zamlı: 51.937,26 TL
Uzman Öğretmen – Derece 1/4
2025 Ocak: 58.663 TL
Zamlı: 66.881,69 TL
Öğretmen – Derece 1/4
2025 Ocak: 52.935 TL
Zamlı: 60.351,19 TL
Başkomiser – Derece 3/1
2025 Ocak: 64.481 TL
Zamlı: 73.514,79 TL
Polis Memuru – Derece 8/1
2025 Ocak: 58.938 TL
Zamlı: 67.195,21 TL
Uzman Doktor – Derece 1/4
2025 Ocak: 109.154 TL
Zamlı: 124.446,48 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) – Derece 5/1
2025 Ocak: 53.465 TL
Zamlı: 60.955,45 TL
Mühendis – Derece 1/4
2025 Ocak: 67.691 TL
Zamlı: 77.174,51 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) – Derece 11/1
2025 Ocak: 47.224 TL
Zamlı: 53.840,08 TL
Profesör – Derece 1/4
2025 Ocak: 96.374 TL
Zamlı: 109.876 TL
Araştırma Görevlisi – Derece 7/1
2025 Ocak: 63.877 TL
Zamlı: 72.826,17 TL
Vaiz – Derece 1/4
2025 Ocak: 55.332 TL
Zamlı: 63.084,01 TL
Avukat – Derece 1/4
2025 Ocak: 63.637 TL
Zamlı: 72.552,54 TL