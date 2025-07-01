MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek kaç TL?

MAYIS AYI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Piyasa beklentilerine göre mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 2,2 gelmesi bekleniyordu. 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 1,53 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak açıklandı. Bu rakamların belli olmasıyla memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamları haziran ayı başında açıklandı. Yıllık enflasyon oran yüzde 35,41 olarak ortaya çıktı. Öte yandan son ayın yüzdesi 1,53 olarak görüldü. Bu da 5 aylık zam yüzdesini de belirledi. Son oran için gözler 3 Temmuz tarihinde.