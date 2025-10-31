Milyonlarca mülk sahibinin gözünden kaçtı: Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Konut, arsa ve işyerinde vergi tutarları ne kadar? İşte emlak vergisi ödeme takvimi

2025 yılı emlak vergisi oranları belli oldu

Emlak vergisi oranları, mülkün türüne ve bulunduğu yerin büyükşehir olup olmamasına göre değişiyor. 2025 yılı için belirlenen oranlara göre; büyükşehirlerde konutlar için binde 2, iş yerleri için binde 4, arsalar için binde 6 ve araziler için binde 2 oranında vergi uygulanıyor. Diğer illerde ise bu oranlar yarı yarıya daha düşük; konutlarda binde 1, iş yerlerinde binde 2, arsada binde 3 ve arazide binde 1 seviyesinde.





Örneğin, büyükşehir sınırları içindeki 1 milyon lira değerindeki bir konut için yıllık 2.000 TL emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu tutar iki taksitte, yani 1.000’er TL şeklinde ödenebiliyor.



