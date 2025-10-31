Milyonlarca mülk sahibinin gözünden kaçtı: Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Konut, arsa ve işyerinde vergi tutarları ne kadar? İşte emlak vergisi ödeme takvimi

Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit dönemi yeniden gündemde. Ev, iş yeri, arsa ya da arazi sahibi olan vatandaşların ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Peki emlak vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak vergisinde yeni dönem nasıl işleyecek? Kimler vergiden muaf tutuluyor, oranlar hangi kriterlere göre belirleniyor ve ödeme sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor?
Evi, dükkanı, işyeri ya da arsası bulunan vatandaşlar için emlak vergisi ödeme takvimi yeniden gündemde. 2025 yılı emlak vergisinin ikinci taksit dönemi 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemeleri için 30 Kasım 2025 tarihine kadar ödemelerini tamamlamaları gerekiyor.
Emlak vergisi kimleri kapsıyor?
Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde konut, işyeri, arsa veya arazi sahibi olan herkesi kapsıyor. Vergi, mülkün bulunduğu belediye tarafından tahsil ediliyor ve her yıl iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksitler Mart-Mayıs döneminde alınırken, ikinci taksitler Kasım ayında ödeniyor. Bu yıl da aynı takvim geçerli ve ikinci ödeme dönemi resmen başlamış durumda.
Emlak vergisi nasıl ödenir?
Vatandaşlar, emlak vergisi ödemelerini farklı kanallar üzerinden kolayca yapabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (gib.gov.tr) resmi internet sitesinden, e-Devlet Kapısı üzerinden, banka mobil uygulamaları veya internet bankacılığı aracılığıyla işlem yapılabiliyor. Bunun dışında, mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin vezneleri ya da vergi daireleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor.
Gecikme zammına dikkat!
Emlak vergisini belirtilen tarihler içinde ödemeyen mükellefler, her ay için ayrı ayrı gecikme zammı ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle ödemelerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor. 30 Kasım tarihinden sonra yapılan ödemelerde, vergi borcuna otomatik olarak gecikme faizi ekleniyor.
2025 yılı emlak vergisi oranları belli oldu
Emlak vergisi oranları, mülkün türüne ve bulunduğu yerin büyükşehir olup olmamasına göre değişiyor. 2025 yılı için belirlenen oranlara göre; büyükşehirlerde konutlar için binde 2, iş yerleri için binde 4, arsalar için binde 6 ve araziler için binde 2 oranında vergi uygulanıyor. Diğer illerde ise bu oranlar yarı yarıya daha düşük; konutlarda binde 1, iş yerlerinde binde 2, arsada binde 3 ve arazide binde 1 seviyesinde.
Örneğin, büyükşehir sınırları içindeki 1 milyon lira değerindeki bir konut için yıllık 2.000 TL emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu tutar iki taksitte, yani 1.000’er TL şeklinde ödenebiliyor.
Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor?
Emlak vergisinde bazı gruplar için muafiyet hakkı bulunuyor. Emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, ev hanımları, engelliler, gaziler ve şehit yakınları, 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olmaları şartıyla bu vergiden muaf tutuluyor. Ancak bu kişiler, muafiyet haklarını kullanabilmek için bağlı oldukları belediyeye beyan dilekçesi vermek zorunda.
Ödemelerde son tarih yaklaşırken...
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre 30 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek. Hafta sonuna denk gelmesi durumunda ek süre verilmesi beklenmiyor. Bu nedenle mükelleflerin ödemelerini geciktirmeden yapmaları gerekiyor. Belediyelerin dijital ödeme sistemleri ve e-Devlet kanalı sayesinde ödemelerin birkaç dakika içinde tamamlanabildiği hatırlatılıyor.