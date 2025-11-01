OCAK 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: SSK, Bağ-Kur 4 aylık emekli maaşı enflasyon farkı zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Yıl sonuna yaklaşılırken gözler emekli maaş zammına çevrildi. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları, ocak ayında yapılacak zam oranını şekillendiriyor. Temmuz ayındaki artışın ardından yılın ikinci yarısındaki veriler, 2026 Ocak emekli maaşı için belirleyici olacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, tahmini zam oranı ne kadar? İşte beklentilere göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için hesaplamalar…