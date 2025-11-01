OCAK 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: SSK, Bağ-Kur 4 aylık emekli maaşı enflasyon farkı zam oranı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Emekli maaşlarında yılın ikinci zammı için geri sayım başladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına artış yapılan emekliler, 2026 Ocak döneminde uygulanacak yeni zam oranını merak ediyor. 2025’in ikinci yarısına ait enflasyon verileri, yeni yılda maaşlara yansıtılacak artışın belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Peki, 4 aylık emekli zammı enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Ocak emekli maaşı tahminleri…
Yıl sonuna yaklaşılırken gözler emekli maaş zammına çevrildi. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları, ocak ayında yapılacak zam oranını şekillendiriyor. Temmuz ayındaki artışın ardından yılın ikinci yarısındaki veriler, 2026 Ocak emekli maaşı için belirleyici olacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, tahmini zam oranı ne kadar? İşte beklentilere göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için hesaplamalar…
EMEKLİ ZAMMI 3 AYLIK FARK NE KDAR ÇIKMIŞTI? 4 AYLIK FARK BELLİ OLDU MU?
SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu. Emekli zammı 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da Ekim ayı enflasyonu açıklandıktan sonra hesaplanacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.
OVP’DE BEKLENTİ %28.5
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü %28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı %25 ile %29 seviyelerinde öngörülmüştü.