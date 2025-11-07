19 Ekim’de yapılan Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. Adayların merakla beklediği ÖGG sınav sonuçları 7 Kasım 2025’te açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numarası ile ÖGG sonuç sorgulama sayfasından durumlarını kontrol edebilecek. Peki, 2025 ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? İşte egm.gov.tr/ozelguvenlik ile ÖGG sonuç sorgulama ekranı…
117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları bugün ilan ediliyor. Binlerce aday sabahın ilk ışıklarından bu yana sonuç araması yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü henüz bir duyuru geçmedi. Bu sebeple art arda gelen soru "ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor. İşte detaylar...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 2025 kılavuzuna göre sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.