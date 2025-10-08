OGM işçi alımı sonuçları bekleniyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 262 daimi işçi alımı 29 Eylül-3 Ekim tarih aralığınca İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Alım için başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2025 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR OGM işçi alımı sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 daimi işçi alımı yapılacak. Başvurular geçen hafta sona ererken artık sonuç tarihi merak ediliyor. Binlerce kişi "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.
OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025
OGM 262 daimi işçi alımı sonuçlarının tarihi açıklanmadı. Ekim ayının ortalarında sonuçların ilan edilmesi beklenirken tüm bilgilendirmeler il müdürlüklerinden yapılacak.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmaması, başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.
Ayrıca, engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olması bekleniyor.
Adayların en az ortaöğretim mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.