Son KPSS sonuçlarına göre mülakatların yapıldığını, öğretmen adaylarıyla puanlarının paylaşıldığını ve şu an itiraz sonrası süreçlerin devam ettiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İtirazlarla ilgili karar verildikten sonra çok büyük bir ihtimalle geçen yıl da böyle yapmıştık. Yine 24 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o gün 15 bin öğretmen arkadaşımızın atamalarımızı yapacağız. O atamayı yaptıktan sonra tekrar hangi alanda, ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğuna dair ve bize verilen 10 bin Akademi Giriş Sınavı'ndaki kadroyu orantılandırdıktan sonra hangi branşlardan ne kadar öğretmen alacağımızı hesaplayıp onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir aksilik olmazsa da yeni yılın başından itibaren Milli Eğitim Akademisi'nde 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın eğitim süreçleri de başlamış olacak."



