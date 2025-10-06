Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasıyla dikkat çekti. Tekin, mevcut KPSS sisteminin öğretmen atamalarında artık tek belirleyici olmayacağını belirterek yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Atama takvimiyle ilgili sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla netleşeceğini ifade eden Bakan Tekin, olası tarihler hakkında da ipuçları verdi. Eğitim camiasının yakından takip ettiği bu açıklama sonrası, 15 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Hangi branşlarda ne kadar kontenjan ayrılacak? soruları yeniden gündeme taşındı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Tekin, “KPSS ile öğretmen atama durumu bitti artık. Şuan mevzuattaki itiraz ve inceleme süreçleri devam ediyor.
Öğretmen adaylarımız mülakat puanlarına itiraz ettiler, o yasal süre dolduktan sonra çok büyük ihtimalle 24 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın risaletiyle atamalarımızı yapacağız. Hangi branşlardan ne kadar öğretmen ataması yapacağımızı ilan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Son KPSS sonuçlarına göre mülakatların yapıldığını, öğretmen adaylarıyla puanlarının paylaşıldığını ve şu an itiraz sonrası süreçlerin devam ettiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"İtirazlarla ilgili karar verildikten sonra çok büyük bir ihtimalle geçen yıl da böyle yapmıştık. Yine 24 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o gün 15 bin öğretmen arkadaşımızın atamalarımızı yapacağız. O atamayı yaptıktan sonra tekrar hangi alanda, ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğuna dair ve bize verilen 10 bin Akademi Giriş Sınavı'ndaki kadroyu orantılandırdıktan sonra hangi branşlardan ne kadar öğretmen alacağımızı hesaplayıp onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir aksilik olmazsa da yeni yılın başından itibaren Milli Eğitim Akademisi'nde 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın eğitim süreçleri de başlamış olacak."
Zorunlu eğitim kısalacak mı?
İlk bakanlar kurulunda bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Eğitim Öğretim takviminde buna göre hareket etmek istiyoruz ancak Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor.