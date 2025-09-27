OGS ve HGS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? İşte e-Devlet OGS ve HGS Hesap Dökümü Sorgulama İşlemleri

OGS Hesap Detayları Nasıl Sorgulanır? OGS Bakiyesi Nasıl Öğrenilir?





. e-Devlet'ten OGS hesap bilgileri sorgulamak için şu adımları takip edin;





Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasını açın.

Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapmadıysanız yapınız,

Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek 'Giriş' butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)

Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak ilgili alana 'OGS Hesap Detayı Sorgulama (Karayolları Genel Müdürlüğü)' yazıp arama işlemine devam edin.

Açılan sayfada üzerinize kayıtlı bir araç varsa o aracın OGS hesap detaylarına dair tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz.















