OGS ve HGS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? İşte e-Devlet OGS ve HGS Hesap Dökümü Sorgulama İşlemleri

Ülkemizde de 2006 yılında hizmete açılan e-Devlet kapısı vatandaşların işlerini kolaylaştırdı. e-Devlet sonrasında birçok devlet kurumu da hizmetlerini internet üzerinden sunmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının e-Devlet'te hayata geçirdiği uygulamayla vatandaşlar artık HGS ve OGS borç ve bilgilerini görebilecek.
e-Devlet kapısı üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sunduğu bir hizmet olan OGS Hesap Detayı Sorgulama' işlemi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, OGS bakiyesi nasıl öğrenilir? OGS hesap dökümü veya detayı nereden öğrenilir? e-Devlet'ten OGS hesap detayı sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
e-Devlet HGS ve OGS borcu nasıl sorgulanır?
İhlalli geçiş yapan vatandaşların daha önce cezalarla ilgili sorun yaşadıklarını belirten Bakanlık, bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşların e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulama ile “Araçlarım” bölümüne girerek HGS ve OGS borç ve bilgilendirme hizmeti alabileceklerini kaydetti.
e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde ihlalli geçişlerin sık yaşandığını belirterek, geçiş sonrasında e-Devlet bilgileri güncel olan vatandaşlara 15 gün içerisinde iki kez mail yoluyla ve SMS ile bilgi verileceğini vurguladı.
OGS Hesap Detayları Nasıl Sorgulanır? OGS Bakiyesi Nasıl Öğrenilir?
. e-Devlet'ten OGS hesap bilgileri sorgulamak için şu adımları takip edin;
Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasını açın.
Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapmadıysanız yapınız,
Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek 'Giriş' butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)
Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak ilgili alana 'OGS Hesap Detayı Sorgulama (Karayolları Genel Müdürlüğü)' yazıp arama işlemine devam edin.
Açılan sayfada üzerinize kayıtlı bir araç varsa o aracın OGS hesap detaylarına dair tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz.