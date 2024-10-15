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One UI 7 güncellemesi yeni özellikleriyle gelecek

One UI 7 güncellemesi yeni özellikleriyle gelecek

14:1415/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Samsung kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 güncellemesi, Android 15 tabanlı olarak gelecek ve birçok yeni özellik sunacak. Peki One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 15 hangi modeller alacak? İşte One UI 7 güncellemesi ve Android 15 alması beklenen modeller.

One UI 7 Güncellemesi, Samsung tarafından merakla beklenen bir gelişme. Samsung One UI 7 Güncellemesinin ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki takvim takvimine göre 2025 yılı içinde bazı modellere dağıtılması bekleniyor.

One UI 7 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Samsung kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 güncellemesi, Android 15 tabanlı olarak gelecek ve birçok yeni özellik sunacak. Ne zaman geleceği konusunda henüz kesin bir tarih verilmese de, genellikle yeni bir Samsung amiral gemisi serisiyle birlikte tanıtılıyor.

One UI 7 Güncellemesi (Android 15) İle Hangi Yenilikler Gelecek?

Tahminlere göre, Galaxy S25 serisi ile birlikte 2025 yılının başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte daha akıcı bir arayüz, gelişmiş çoklu görev desteği ve özelleştirme seçenekleri gibi yeniliklerin gelmesi öngörülüyor. Samsung'un resmi açıklamalarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

One UI 7 Sürümü Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Samsung'a göre One UI 7 beta sürümü bu yıl sonuna kadar yayınlanacak. Beta sürümü, ilk olarak Galaxy S24 serisi ve muhtemelen Galaxy S23 serisi için kullanıma sunuldu.

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi Samsung'un en son cihazlara da bu güncellemelerin gelmesi bekleniyor. Bu adım, kullanıcıların yeni özelliklerini test etme imkanı bulmasının yanı sıra, Samsung'un dağıtımını daha da iyileştirmesi için değerli geri bildirimler satın almayı sağlayacak.

One UI 7 Güncellemesi Hangi Modeller Alacak? 

Galaxy S Serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F ve Galaxy M Serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15


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#One UI 7 Güncellemesi
#Android 15
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