One UI 7 Güncellemesi, Samsung tarafından merakla beklenen bir gelişme. Samsung One UI 7 Güncellemesinin ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki takvim takvimine göre 2025 yılı içinde bazı modellere dağıtılması bekleniyor.