Samsung kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 güncellemesi, Android 15 tabanlı olarak gelecek ve birçok yeni özellik sunacak. Peki One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 15 hangi modeller alacak? İşte One UI 7 güncellemesi ve Android 15 alması beklenen modeller.
One UI 7 Güncellemesi, Samsung tarafından merakla beklenen bir gelişme. Samsung One UI 7 Güncellemesinin ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki takvim takvimine göre 2025 yılı içinde bazı modellere dağıtılması bekleniyor.
One UI 7 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?
Samsung kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 güncellemesi, Android 15 tabanlı olarak gelecek ve birçok yeni özellik sunacak. Ne zaman geleceği konusunda henüz kesin bir tarih verilmese de, genellikle yeni bir Samsung amiral gemisi serisiyle birlikte tanıtılıyor.
One UI 7 Güncellemesi (Android 15) İle Hangi Yenilikler Gelecek?
Tahminlere göre, Galaxy S25 serisi ile birlikte 2025 yılının başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte daha akıcı bir arayüz, gelişmiş çoklu görev desteği ve özelleştirme seçenekleri gibi yeniliklerin gelmesi öngörülüyor. Samsung'un resmi açıklamalarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
One UI 7 Sürümü Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
Samsung'a göre One UI 7 beta sürümü bu yıl sonuna kadar yayınlanacak. Beta sürümü, ilk olarak Galaxy S24 serisi ve muhtemelen Galaxy S23 serisi için kullanıma sunuldu.
Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi Samsung'un en son cihazlara da bu güncellemelerin gelmesi bekleniyor. Bu adım, kullanıcıların yeni özelliklerini test etme imkanı bulmasının yanı sıra, Samsung'un dağıtımını daha da iyileştirmesi için değerli geri bildirimler satın almayı sağlayacak.
One UI 7 Güncellemesi Hangi Modeller Alacak?
Galaxy S Serisi
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy Z Serisi
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE+5G)
Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab Serisi
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F ve Galaxy M Serisi
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
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