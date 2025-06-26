ÖTV DÜZENLEMESİNDE NELER VAR? ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi gündeme geldi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edildi. NTV’de yer alan habere göre, kabul edilen düzenleme ile birlikte, araçlarda ÖTV matrahları değişti.

İçten yanmalı motorlara sahip araçlarda ÖTV, vergisiz satış fiyatı ve motor hacmine göre belirleniyor. Hâlihazırda vergisiz fiyatı 280 bin liranın altında olan 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için yüzde 45, 50, 60 ve 70 olmak üzere dört farklı ÖTV dilimi uygulanıyor. Ancak yapılan düzenlemeyle yüzde 80’in altındaki oranlar kaldırılıyor. Mevcut durumda zaten bu dilimlere giren araç kalmadığı için değişikliğin piyasadaki araç fiyatlarını doğrudan etkilemesi beklenmiyor.