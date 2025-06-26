Yeni ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, farklı motor hacmi ve değer aralıklarındaki araçlar için belirlenen ÖTV oranları güncelleniyor. Yeniden belirlenen Özel Tüketim Vergisi matrahlarıyla birlikte araç alımında uygulanacak vergi oranları da değişti. Yeni oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişiklik gösteriyor. Peki ÖTV düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, yasada neler var? Peki motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranları ne kadar olacak? Otomobil fiyatları zamlanacak mı? İşte detaylar.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı motorlu taşıtlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının güncellenmesini içeren teklifi onayladı. Yapılan yeni düzenleme kapsamında, belirli segmentteki araçlarda uygulanacak ÖTV oranı yüzde 220 seviyesine kadar yükselebilecek. Komisyondan geçen teklifle ÖTV oranları yeniden belirlenirken, Cumhurbaşkanına bu oranları artırma ve azaltma konusunda geniş yetkiler veriliyor. Peki ÖTV matrahı değişti mi, ne kadar oldu? Araçlarda ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? İşte detaylar.
Yeni ekonomi paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif kapsamında, özellikle binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimleri yeniden düzenleniyor. Buna göre, artık binek otomobillerde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
ÖTV DÜZENLEMESİNDE NELER VAR? ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİ Mİ, NE KADAR OLDU?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi gündeme geldi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edildi. NTV’de yer alan habere göre, kabul edilen düzenleme ile birlikte, araçlarda ÖTV matrahları değişti.
İçten yanmalı motorlara sahip araçlarda ÖTV, vergisiz satış fiyatı ve motor hacmine göre belirleniyor. Hâlihazırda vergisiz fiyatı 280 bin liranın altında olan 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için yüzde 45, 50, 60 ve 70 olmak üzere dört farklı ÖTV dilimi uygulanıyor. Ancak yapılan düzenlemeyle yüzde 80’in altındaki oranlar kaldırılıyor. Mevcut durumda zaten bu dilimlere giren araç kalmadığı için değişikliğin piyasadaki araç fiyatlarını doğrudan etkilemesi beklenmiyor.
Teklifle birlikte, arazi taşıtı sınıfında yer alan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen kamyonet tipi araçlara uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından kullanılacak ve yerli üretim katkı oranı en az yüzde 40 olan araçların ilk alımı ÖTV’den muaf tutulacak. Bu araçların teslimi aynı zamanda Katma Değer Vergisi’nden (KDV) de istisna sayılacak.
Paket, yalnızca araç vergilendirmeleriyle sınırlı değil; kayıtdışılıkla mücadele ve vergi istisnalarının azaltılmasını da hedefliyor. Bu çerçevede, AR-GE personelinin ücretlerine tanınan sınırsız vergi muafiyetine üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, LPG dağıtıcılarının başka bir dağıtıcıdan temin ettiği LPG’yi üçüncü bir dağıtıcıya satışı sınırlandırılacak.
Yatırım teşviklerinde de yeni kurallar getiriliyor. Buna göre, yeni alınacak teşvik belgelerinde indirim hakkı en fazla 10 yıl süreyle kullanılabilecek. Ayrıca, tüm yatırımlar için kurumlar vergisi yüzde 60 oranında indirimli uygulanabilecek. Yatırıma katkı oranı ise en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılıyor.
ÖTV ORANLARI NE KADAR?
Mevcut ÖTV oranları şu şekilde:
1600 cm³'e kadar - 184.000 TL'yi aşmayan - yüzde 45
1600 cm³'e kadar - 184.000 TL - 220.000 TL arasında - yüzde50
1600 cm³'e kadar - 220.000 TL - 250.000 TL arasında - yüzde 60
1600 cm³'e kadar - 250.000 TL - 280.000 TL arasında - yüzde 70
1600 cm³'e kadar - 280.000 TL üzeri - yüzde 80
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL'ye kadar - yüzde 130
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL üzeri - yüzde 150
2000 cm³'ten 1 fazla - Sınırsız tutarda - yüzde 220
ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
ÖTV düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemeleri yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları zamlanacak mı?
Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin fiyatlara doğrudan bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Yapılan düzenleme ile de matrah limitlerinin ve oranlarının, mevcut fiyatlarına göre ve piyasayı etkileyemeyecek şekilde güncellendiği belirtildi. Hibrit araçların ÖTV oranları da teklifte yer aldığı şekilde uygulandığı ve bu araç fiyatlarında da vergisel değişiklik olmayacağı açıklandı. Aynı zamanda yaklaşık son 2 yıldır yüzde 45, 50, 60 ve 70 ÖTV dilimlerinde hiçbir aracın kalmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri düzenlemenin fiili durumun resmileşmesi olarak görülebileceğini belirtti. Mevcutta uygulanan ÖTV oranı etkilenmeyeceği için ise fiyatlarda da düşüşe yol açmayacağı açıklandı.