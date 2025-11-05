TELEFON FİYATLARINDA ÖTV İNDİRİMİ





Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL’yi aşıp 9 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.



