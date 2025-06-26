2025 yılı 9. Dönem Emniyet Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı için Polis Akademisi tarafından beklenen duyuru yayımlandı. Sınava katılmak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin sınav başvuru internet adresinden belirlenen tarihler arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Emniyet teşkilatında amirlik yolunda ilerlemek isteyen polis memurlarına yönelik gerçekleştirilecek yazılı sınav için süreç resmen başladı. Sınava başvuracak adayların, başvuru süresi içerisinde sisteme giriş yaparak kayıtlarını tamamlamaları ve ilgili sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki, PAEM yazılı sınav başvuruları ne zamana kadar yapılabilecek?

1 /4 Paem Amirlik Yazılı Sınavı için detaylar açıklandı. Polis Memuru adaylar için gerçekleştirilecek İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı başvuruları bugün itibari ile yapılabilecek.

2 /4 PAEM YAZILI SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Adaylar başvurularını 26 Haziran – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında online olarak yapabilecek. Amirlik Yazılı Sınavı başvurusu, Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen polis memurları, sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak gerekli bilgileri doldurup sınav ücretini yatırarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.



3 /4 POLİS AMİRLİĞİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR? Sadece görevdeki emniyet mensuplarının katılabildiği bu sınav, PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) tarafından yürütülen İlk Derece Amirlik Eğitimi'nin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, eğitimi tamamladıktan sonra emniyet teşkilatında "komiser yardımcısı" unvanıyla göreve başlama hakkı kazanacak.

