Pastırma sıcakları 2025 tarihi, değişiklik gösteren hava sıcaklıkları ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan serin ve yağışlı hava, yeni haftayla beraber yerini güneşli ve ılık bir havaya bıraktı. Pastırma yazı ise kış mevsimi öncesinde kendini gösteren son sıcak havaları ifade ediyor. 2025 Pastırma yazı bu ay mı? Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer?

Pastırma sıcakları, sonbaharın en dikkat çekici doğa olaylarından biridir. Sonbahar mevsiminde havaların aniden ısınmasıyla ortaya çıkan, halk arasında yaygın olarak bilinen bir doğa olayıdır. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlar, ne zaman biter?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2025? Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA OLUR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR? Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.

PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK? Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.