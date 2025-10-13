Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 dini günler takvimine göre Üç Aylar ile Ramazan ve Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Üç aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Hicri takvime göre; bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor. Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman ve hangi günlere denk geliyor?