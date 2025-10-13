Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Diyanet dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? İşte Diyanet 2026 dini günler takvimi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 dini günler takvimine göre Üç Aylar ile Ramazan ve Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Üç aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Hicri takvime göre; bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor. Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ne zaman ve hangi günlere denk geliyor?
Ramazan ayı ne zaman?
2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece ilk sahura kalkılmasıyla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek.
2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. Günü
Kurban Bayramı ne zaman?
26 Mayıs 2026 Salı: Arife
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü
28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü
29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü