Sabahları kahve ile kendine gelmek istemeyenler dikkat! Daha dinç uyanmak için...

Birçok insan gibi siz de aslında nasıl uyumanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz ve bilmeden yapılan tüm bu yanlışlar iyi bir gece uykusu uyumanızı engelliyor olabilir. Psikiyatrist ve uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Chester Wu iyi bir gece uykusu için gerekli olan tüm adımları açıkladı.