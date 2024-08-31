Sabahları kahve ile kendine gelmek istemeyenler dikkat! Daha dinç uyanmak için...

Sabahları erken kalkmak pek çok kişi için zorlayıcı olabilir, özellikle yeterince uyuduğunuzu düşündüğünüz halde hala yorgun hissettiğinizde. Ancak, uzmanlar tarafından önerilen bazı basit alışkanlıklar, sabahları daha zinde ve enerjik uyanmanıza yardımcı olabilir. İşte hayatınızı değiştirebilecek o alışkanlıklar
Uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Yeterli ve kaliteli bir uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Kalitesiz bir uyku ise konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve sinir gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Peki, uyku kalitesini artırmak için ne yapabilirsiniz? İşte uyku uzmanlarının önerileri...
Birçok insan gibi siz de aslında nasıl uyumanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz ve bilmeden yapılan tüm bu yanlışlar iyi bir gece uykusu uyumanızı engelliyor olabilir. Psikiyatrist ve uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Chester Wu iyi bir gece uykusu için gerekli olan tüm adımları açıkladı.
UYUDUĞUNUZ ALANIN IŞIKLANDIRMASI
Dr. Wu'nun açıklamalarına göre vücudumuz sirkadiyen ritim olarak adlandırılan biyolojik bir saate göre çalışır. Bu saat 24 saatlik bir döngüye göre çalışır ve ışığa karşı hassastır.
Işığın olmadığı durumlarda vücudun uyku saatinin geldiğini düşünür ve uyku halini destekler. Herhangi bir ışığın çıkmasıyla da günün doğduğunu ve vücudun uyanıklık durumunu destekler. Bu noktada uyuduğunuz mekanın karanlık olması vücudunuzun kendini uykuya hazırlaması için oldukça önemlidir.
YATAKTA GEÇİRİLEN ZAMAN
Nörobilimci ve uyku uzmanı Chelsie Rohrscheib ise yatakta uykuyla alakasız herhangi bir aktivitede bulunmadığını açıkladı. Uyanır uyanmaz yataktan çıkmanın oldukça önemli olduğunu söyleyen nörobilimci, yatak odasının sadece dinlenme yeri olduğunu unutmamanın önemini vurguladı.
AYNI SAATLERDE UYUYUP AYNI SAATLERDE UYANMA
Çok uyumanın değil de düzenli uyumanın sağlığa daha yararlı olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Hafta içi iş nedeniyle belirli bir saatte uyanmak düzenin kurulmasına yardımcı olur ancak genellikle çalışan bireyler haftasonları dinlenme amacıyla daha fazla uyurlar. Arada oluşan bu fark beş günde kurulan uyku düzeninin tekrar bozulmasına sebep olur.
ODA SICAKLIĞINI DOĞRU AYARLAMAK
Uyumak için seçilen mekanın doğru sıcaklıkta olması uyku kalitesini etkileyen faktörlerden biridir. Dinlendirici bir uyku için beynin ve bedenin normal sıcaklığından bir derece daha düşük olması önerilir. Ortalama ideal sıcaklığın 18 derece civarında olması yeterlidir.
UYARICILARI AZALTIN
Gün içerisinde fark etmeden alınan kola, kahve gibi uyarıcı madde içeren içecekler uyku kalitesinin düşmesine sebep olur.
Uzmanlar uykudan 12 saat önce bu tarz maddeleri almayı bırakmanızı öneriyor. Vücut içerisinde 12 saat kalabilen bu uyarıcı maddeleri içeren içecekleri erken saatlerde tüketseniz bile uykunuzu kaçıracaktır.