Sağlık Bakalığı işçi alım Mersin kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu

11:2112/11/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 2 bin 764 işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımını yapılacağı kura çekilişi noter huzurunda bugün gerçekleştirildi. İşte Sağlık Bakalığı işçi alım Mersin kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi bugün saat 10.30’da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştiriliyor. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı için başvuruda bulanan başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak takip edebilir. İşte Sağlık Bakalığı işçi alım Mersin kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#Sağlık Bakalığı
#Mersin kurası sonuçları
#İşçi kurası
