Sağlık Bakalığı işçi alım Mersin kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi bugün saat 10.30’da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştiriliyor. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı için başvuruda bulanan başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak takip edebilir. İşte Sağlık Bakalığı işçi alım Mersin kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.