Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi neden başlamadı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim saati

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI HAKKINDA DUYURU

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alım kurası hakkında duyuru yayımladı.

Duyuruda ‘’T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, 2.764 sürekli işçi alımı için 08/10/2025 – 13/10/2025tarihleri arasında İŞKUR tarafından il düzeyinde birim (iş yeri) ve mesleklere göre alınan başvurular Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.’’ ifadelerine yer verildi.