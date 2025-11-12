Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi neden başlamadı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kura çekim saati

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilecek 2.764 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi için beklenen gün geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI HAKKINDA DUYURU
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alım kurası hakkında duyuru yayımladı.
Duyuruda ‘’T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, 2.764 sürekli işçi alımı için 08/10/2025 – 13/10/2025tarihleri arasında İŞKUR tarafından il düzeyinde birim (iş yeri) ve mesleklere göre alınan başvurular Bakanlığımıza bildirilmiştir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.’’ ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak.
Kura, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI NASIL ÇEKİLECEK?
Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecek.
İllerin Trafik Koduna Göre Kura Çekiliş Sırası:
1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Başvuru sahipleri, kura çekilişini Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebilecek.
Kuraya ayrıca katılımcı alınmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ