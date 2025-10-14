SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı süreci başladı. 8 Ekim’de başlayan başvurular 13 Ekim’e kadar devam edecek. Adaylar şimdi kura çekimi ve sonuç açıklama tarihine odaklandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımıyla ilgili merak edilen detaylar…