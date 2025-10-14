SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ TARİHİ: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvurular 8 Ekim itibarıyla başladı. Başvuru süreci 13 Ekim’de sona erecek. Taşra teşkilatında görev almak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve kura tarihini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
SON BAŞVURU TARİHİ 13 EKİM
8 Ekim'de başlayan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden 13 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvurular 13 Ekim'de sona erecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
1948 temizlik görevlisi,
572 silahsız güvenlik görevlisi,
244 hastane klinik destek elemanı
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli olmadı. Önceki dönemde yapılan başvurular 9 Mayıs'ta sona ermiş ve kuralar 27 Mayıs'ta çekilmişti.