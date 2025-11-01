SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak, ne kadar?

Sağlık Bakanlığı personeline yapılacak promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılı için yenilenecek olan banka promosyon anlaşması kapsamında ödenecek tutar ve ödeme tarihleri, sağlık çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında. 3 yıllık taahhüt süresi karşılığında yapılacak ödemelerde, promosyon miktarının artması ve faizsiz kredi imkânı sağlanması bekleniyor.
Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde yeni dönem yaklaşıyor. 2025 yılı için yapılacak Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması öncesi gözler ödeme tarihleri ve tutarlara çevrildi. Sağlık personeli, “Promosyon ne zaman yatacak, ne kadar olacak?” sorularına yanıt ararken, yeni anlaşmada faizsiz kredi seçeneği de gündeme geldi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU 2025 SON DURUM
Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmadı. Ancak Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının 90.000,00 TL nakit ve 10.000,00 TL para puan olarak belirlendiği açıklamasında bulundu.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin 2025 yılının son çeyreği (Ekim-Aralık) içerisinde, tek seferde peşin olarak çalışanların hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Ancak beklentilerin kalan anlaşmaların iptal edilip yeniden ihale süreci başlatılması durumunda bu süre uzama ihtimali de bulunuyor.