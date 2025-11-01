SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak, ne kadar?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU 2025 SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmadı. Ancak Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının 90.000,00 TL nakit ve 10.000,00 TL para puan olarak belirlendiği açıklamasında bulundu.