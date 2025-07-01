Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haziran 2025 dönemi evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı. Bu ödemelerin ardından, Temmuz ayında sosyal yardım alan vatandaşları sevindirecek bir gelişme bekleniyor. Ekonomi yönetimi, en düşük emekli maaşını görüşecek. Peki evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı SED ödemeleri zamlanacak mı, maaşlar ne kadar olacak?
Temmuz 2025'te yapılacak olan memur maaşı zammı, beklenen bir gelişme olarak sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. Dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak sağlanan bu destek ödemelerinde önemli bir artışa gidilmesi bekleniyor. Zam oranları doğrultusunda; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ile dul ve yetim aylıkları yeniden hesaplanacak. Bu güncellemelerle birlikte, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere sunulan desteklerin artırılması hedefleniyor. Peki, Temmuz 2025 itibarıyla kim ne kadar sosyal yardım alacak? 2025 Temmuz SED ödemesi, evde bakım maaşı, engelli ve dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar.
4 milyonu aşkın memurun maaşlarına temmuzda yüzde 5 zam yapılacak ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı fark olarak yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları, toplam artışın yüzde 14'e ulaştığını gösteriyor.
Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle zam oranının yüzde 15 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın Haziran enflasyon tahmini yüzde 1,61 olarak belirlenirken, bu durumda memur maaşlarındaki artış yüzde 15,83'e kadar çıkabilir. Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.
Bu tahminlere göre en düşük maaş memurlarda 50 bin 652, memur emeklilerinde 22 bin 725 lirayı aşacak. Bu zam oranı, memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerine, Emekli Sandığı kapsamında emekli olan doktorların ilave ödemelerine de yansıtılacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin yaptığı açıklamada, “3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon verileri açıklandığında, yılın ilk 6 ayına ait TÜFE netleşmiş olacak. Bu verilerin ardından, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli değerlendirmeleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Dul ve yetimlerin maaşları ne kadar olacak?
Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaşları, memurların zam oranına paralel artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile onların yakınlarına ise yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Beş aylık enflasyon verileri, bu grubun zam oranını yüzde 15,09 olarak gösteriyor. Haziran enflasyonunun etkisiyle bu oran yüzde 16-17 seviyesine çıkabilir.
Evde bakım maaşı, engelli aylığı, SED ödemeleri artacak mı?
2025 Temmuz SED ödemesi, evde bakım maaşı, engelli ve dul ve yetim maaşı zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 saat 10:00'da açıklanacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira ödeme yapılırken, bu desteğin tutarına da memur maaş katsayısındaki artış uygulanacak. Zam tahminlerine göre bu aylık 5 bin 403 lirayı aşacak.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLACAK?
Memur zammı, bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım yardımını da yükseltecek. Halen 10 bin 125 lira tutarındaki bu yardım 11 bin 729 lirayı geçecek.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Memur zammı, engelli aylığına da yansıyacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınları ile yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 313 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 469 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.
SED YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED ödemeleri de memur artışından etkilenecek. Ödeme tutarı artış tahminlerine göre, okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 571, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 357, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 8 bin 914, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 10 bin 28 lira seviyesine çıkması öngörülüyor.