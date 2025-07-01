Temmuz 2025'te yapılacak olan memur maaşı zammı, beklenen bir gelişme olarak sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. Dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak sağlanan bu destek ödemelerinde önemli bir artışa gidilmesi bekleniyor. Zam oranları doğrultusunda; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ile dul ve yetim aylıkları yeniden hesaplanacak. Bu güncellemelerle birlikte, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere sunulan desteklerin artırılması hedefleniyor. Peki, Temmuz 2025 itibarıyla kim ne kadar sosyal yardım alacak? 2025 Temmuz SED ödemesi, evde bakım maaşı, engelli ve dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar.