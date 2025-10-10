Milyonlarca Bağkur’lu için erken emeklilik fırsatını gündeme taşıyan düzenleme için geri sayım başladı. Hükümet, SSK ve Bağkur’lular arasındaki prim günü farkını ortadan kaldıracak adımı atmaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin detaylarını duyurdu. Bağkur 7200 prim eşitlemesi ne zaman çıkacak ve yasalaşacak? Esnaf kaç yıl erken emekli olabilecek? Bağ-Kur’lu esnafa erken emeklilik yolunu açacak 7200 gün düzenlemesinden kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar.
Esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenleme yolda! SSK ve Bağkur’luların prim günleri eşitleniyor. Peki, hangi meslek grupları bu fırsattan yararlanacak? Emekli maaşları nasıl etkilenecek? İşte esnafa büyük avantaj sağlayacak düzenlemenin tüm detayları...
SSK İLE BAĞ-KUR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK SONA ERİYOR
İsmail Vefa Ak, reformun en önemli etkisinin sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:
“SSK’lılar ile Bağ-Kur’lular arasında yıllardır var olan prim günü farkı nihayet kapanıyor. Bu sayede aynı primle emekli olma hakkı tüm çalışanlara tanınmış olacak. Ancak unutulmamalıdır ki her Bağ-Kur’lu aynı değildir; bu nedenle küçük esnaf için pozitif ayrımcılık yapılması hem hakkaniyetli hem de sürdürülebilir olacaktır.”
Ak, düzenlemenin 2026'nın ilk yarısında yürürlüğe girmesinin planlandığını, kapsam ve kriterlerin ise ciro, çalışan sayısı gibi ölçütlerle belirleneceğini ifade etti.
'YÜZBİNLERCE BAĞ-KUR'LU 5 YIL ERKEN EMEKİ OLABİLECEK'
Vergi Uzmanı İsmail Vefa Ak, düzenlemenin küçük esnafın yıllardır beklediği bir sosyal güvenlik reformu niteliğinde olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan ve Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’ın ‘bizim için emir niteliğinde’ dediği 7200 gün düzenlemesi, Bağ-Kur’lu vatandaşlarımız için tarihi bir adımdır. 9.000 gün prim şartı nedeniyle emekliliği yıllarca ertelenen yüzbinlerce küçük esnaf, artık 5 yıl erken emekli olabilecek.”
ESNAFA 542 BİN TL’LİK AVANTAJ!
Peki düzenlemede detaylar neler? Hangi meslek grupları yararlanacak? Prim gün süreleri düşürüleceği için maaşlarda bir farklılık olacak mı? Emeklilik yaşı da erkene çekilir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılında küçük esnafın Bağkur primlerinin düzenlenmesine yönelik çağrısı olmuştu.
Şirket ortağı olan veya büyük hacimli işe sahip olan 1. Sınıf tacir ile sokak arasındaki bakkal gibi küçük esnafın kazançlarının aynı olmaması fakat sosyal güvenlik sisteminde aynı şartlar doğrultusunda Bağkur priminin ödemesi hakkaniyet açısından da adil olmamaktadır.
Bağkur sigortalılarında ilk sigorta başlangıcı 2008 öncesinde ise kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9000 gün prim ödenmesi gereklidir. Hatta 2008 sonrasında ilk işe başlayan kadınlarda da bu şart 9000 güne yükseltilmiştir. Burada 9000 günün 7200 güne indirilmesi söz konusu, fakat 2008 tarih miladında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı yasa teklifi hazırlanınca netlik kazanacaktır.
9000 gün ile 7200 gün arasında 5 yıllık bir zaman farkı vardır. Şöyle bir hesap yaparsak Bağkur pirimi ödenirken asgari brüt ücretin 7,5 katına kadar bir ödeme yapılabilmektedir. Prim oranı ise %34,75 oranındadır. Bunu asgari ücretten aylık olarak hesapladığınız takdirde 9.036 TL yapmaktadır. Fakat hiç borcunuz yoksa %4 indirim alma hakkı da mevcuttur. Bu şekilde hesapladığınız zaman 7.996 TL’ye tekabül etmektedir. Emeklilik 5 yıl erken çekildiğinde bugünkü para karşılığı 542.160 TL olacaktır. Ödenmeyen bu prim tutarı esnafımız için avantaj teşkil edecektir.
KİMLER FAYDALANACAK?
Ayrıca 10 işçi ve altında personel çalıştıran küçük esnafın da erken emeklilik sistemine dahil olacağını düşünüyorum. Muhtemel olarak küçük esnaf dediğimiz bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi, çiftçi gibi daha çok basit usul mükelleflerinin bu durumdan faydalanacağını düşünüyorum. Yıllık belli bir cironun üstünde olanların, gelir vergisi ve şirket ortaklarının kapsama alınmayacağını tahmin ediyorum.
KİMLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?
Ülkemizdeki emeklilik siteminde giriş tarihinize göre emeklilik kriterleriniz şekillenmektedir. Burada şartlarını tamamlayan bir kesim de olacaktır. Onların hemen emekli olacağını söyleyebiliriz. Yani primini ödemiş fakat 9000 güne eksiği kalmış, 7200 günü doldurmuş olan Bağkur sigortalıları hemen emekli olacaktır. Özellikle yaş haddine takılmayan ama primi tam olanları söyleyebiliriz.
EMEKLİLİK YAŞI DA ERKENE ÇEKİLİR Mİ?
Bağkur sigortalımız ile SSK sigortalımız arasında prim gününde fark vardır. Geriye kalan tüm şartlar hemen hemen aynıdır. Yaş kriteri Bağkur için milat tarih olan 01.06.2002 tarihine göre kadında 20 yıl, erkekte 25 yıl hizmet süresinin tamamlanmasına göre hesaplanmaktadır. Fakat 2023 yılı Mart ayında çıkan EYT yasası ile birlikte ilk işe giriş tarihiniz 08 Eylül 1999 öncesi ise yaş şartı kaldırılmıştır.