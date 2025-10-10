SSK İLE BAĞ-KUR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK SONA ERİYOR

İsmail Vefa Ak, reformun en önemli etkisinin sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“SSK’lılar ile Bağ-Kur’lular arasında yıllardır var olan prim günü farkı nihayet kapanıyor. Bu sayede aynı primle emekli olma hakkı tüm çalışanlara tanınmış olacak. Ancak unutulmamalıdır ki her Bağ-Kur’lu aynı değildir; bu nedenle küçük esnaf için pozitif ayrımcılık yapılması hem hakkaniyetli hem de sürdürülebilir olacaktır.”

Ak, düzenlemenin 2026'nın ilk yarısında yürürlüğe girmesinin planlandığını, kapsam ve kriterlerin ise ciro, çalışan sayısı gibi ölçütlerle belirleneceğini ifade etti.







