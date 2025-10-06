Tarım Kredi Market indirim günleri başladı. Tarım Kredi Kooperatifi Fırsat Dolu Hafta Sonu kataloğu satışa sunuldu. Bu hafta cuma gününden pazar gününe kadar geçerli olacak Tarım Kredi Market fırsatları müşterileri ile buluştu. Ekim ayının ilk KOOP Market broşüründe toplamda 42 ürün kampanyaya dahil edildi. Ekim ayı 2025 Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

1 /14 Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu Ekim ayı indirim rüzgarı devam ediyor. Ekim ayında Tarım Kredi markette kedi mamaları, sıvı deterjan, süzme çiçek bal, selpak havlu, siyah çay, pirinç, tavuk indirimde yer alıyor. 6 Ekim'e kadar makarna çeşitleri 13,75 TL'den satışa çıktı. İşte, Ekim ayına özel Tarım Kredi Kooperatif indirim listesi ve fiyatları

2 /14

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14

13 /14