ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz’u başkan yardımcısı adayı olarak seçti. ABD Ulusal Muhafız Ordusu gazisi ve eski bir öğretmen olan Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi eğilimli bir bölgeye seçildi ve 2018'de Minnesota valisi seçilmeden önce 12 yıl görev yaptı. Peki Tim Walz kimdir, nereli, kaç yaşında? ABD Başkan yardımcısı adayı Tim Walz hayatı, biyografisi

1 / 5 Tim Walz 6 Nisan 1964 tarihinde West Point, Nebraska’da doğdu. 2019'dan beri Minnesota'nın 41. valisi olarak görev yapan Amerikalı bir politikacı, eski ABD Ordusu astsubayı ve emekli eğitimci.

2 / 5 Demokrat Parti üyesi olan Walz, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde başkan yardımcısı için varsayılan adayıdır. 2007'den 2019'a kadar Minnesota'nın 1. kongre bölgesini temsil eden Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesiydi.

3 / 5 Nebraska, West Point'te doğan Walz, Ordu Ulusal Muhafızlarına katıldı ve liseden sonra tarım, imalat ve öğretmenlik alanlarında çalıştı. Daha sonra 1996'da Minnesota'ya taşınmadan önce Nebraska'daki Chadron Eyalet Koleji'nden mezun oldu. Kongre için aday olmadan önce Mankato okul bölgesinde sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalıştı.

4 / 5 2006'da Minnesota'nın 1. kongre bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve altı dönemli Cumhuriyetçi görevdeki Gil Gutknecht'i yendi. Beş kez yeniden seçildi ve 2019'da vali seçildikten sonra emekli oldu. Walz, Iowa sınırında bulunan güney Minnesota'nın büyük, çoğunlukla kırsal bir kesimini temsil ediyordu.

