Togg Kasım 2025 kampanyasını duyurdu: Togg TX10 ve T10F için 800 bin TL faizsiz finansman seçeneği

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Kasım ayına özel finansman kampanyasını duyurdu. T10X ve yeni sedan modeli T10F için geçerli kampanyada, 800 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca 1 milyon 700 bin TL’ye kadar düşük faizli uzun vadeli kredi alternatifleri de mevcut. İşte Togg'un kasım ayına özel kampanasındaki tüm detaylar...

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Kasım 2025’e özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. Şirket, T10X ve yeni sedan modeli T10F için geçerli olan kampanya kapsamında, 800 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ve 1 milyon 700 bin TL’ye yüzde 2,57 faizli 48 ay vadeli finansman seçenekleri sunuyor. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsayan kampanya, Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden başvuruya açık olacak.

Togg’un Kasım finansman kampanyası başladı

Türkiye’nin mobilite alanındaki küresel teknoloji markası Togg, Kasım 2025 dönemine özel finansman kampanyasını açıkladı.


Yeni duyurulan kampanya kapsamında, T10X ve T10F modelleri için hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar farklı faiz oranlarından yararlanabilecek.


Kampanyada bireysel müşterilere 800.000 TL’ye kadar yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği sunulurken, 1.700.000 TL’ye yüzde 2,57 faiz oranı ile 48 ay vadeli finansman desteği de sağlanıyor.

Kurumsal kullanıcılar için ise 1.900.000 TL’ye kadar kredi imkânı, %2,75 faiz oranı ve 48 ay vade fırsatı bulunuyor.

Togg’dan hem bireysel hem kurumsal finansman desteği


Togg, bu özel kampanya ile hem bireysel kullanıcıların hem de filo alımı yapacak kurumsal müşterilerin elektrikli otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Marka, “kiralar gibi Togg sahibi olun” sloganıyla başlattığı kampanyada, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle elektrikli otomobil pazarında önemli bir adım atıyor.


Kampanya kapsamında finansman işlemleri, Togg’un resmi dijital platformu Trumore üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, Trumore uygulamasını indirerek ön sipariş ve kredi başvurusu yapabiliyor.

Togg T10F: Satışlarda ikinci sıraya yükseldi


Togg’un Eylül ayında satışa çıkan yeni sedan modeli T10F, kısa sürede Türkiye’deki elektrikli araç pazarında güçlü bir konuma ulaştı.


Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre T10F, eylülde 1.194 adet satışla Türkiye’de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil oldu.

Aynı dönemde Tesla 1.664 adetle birinci, Togg’un SUV modeli T10X ise 1.061 satışla üçüncü sırada yer aldı.


Bu başarı, Togg’un yalnızca üretim değil, finansman ve kullanıcı deneyimi açısından da pazarda önemli bir alternatif haline geldiğini gösteriyor.

Teknoloji, güvenlik ve performans bir arada

Togg T10F, 28 dakikada yüzde 80 hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor. Araç, bağımsız Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlikte en yüksek seviyeye ulaştı.


T10F ayrıca;

Yedi hava yastığı,

Akıllı adaptif hız sabitleyici,

Şerit takip sistemi,

Kör nokta asistanı,


Sürücü dikkat asistanı gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahip. T10F’in V2 donanım seviyesinde ise çevre görüş kamerası, gelişmiş denge kontrolü gibi özellikler standart olarak sunulurken, otomatik park asistanı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Togg Trumore uygulaması ile tek tıkla sipariş

Togg, tüm sipariş ve kampanya süreçlerini dijital ekosistemi Trumore üzerinden yürütüyor.


Kullanıcılar, Trumore uygulamasını indirerek kampanyalardan faydalanabiliyor, kredi seçeneklerini inceleyebiliyor ve sipariş sürecini başlatabiliyor.


TOGG OTOMOBİL FİYATLARI (KASIM 2025)


T10X

Versiyonlar / Teslim fiyatları

V1 RWD Standart Menzil - 1.862.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil - 2.172.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺

V2 4More Obsidiyen - 3.133.641 ₺


T10F

Versiyonlar  / Teslim fiyatları

V1 RWD Standart Menzil -1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺

V2 4More - 3.133.641 ₺

