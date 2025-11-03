Togg Kasım 2025 kampanyasını duyurdu: Togg TX10 ve T10F için 800 bin TL faizsiz finansman seçeneği

Togg’dan hem bireysel hem kurumsal finansman desteği





Togg, bu özel kampanya ile hem bireysel kullanıcıların hem de filo alımı yapacak kurumsal müşterilerin elektrikli otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Marka, “kiralar gibi Togg sahibi olun” sloganıyla başlattığı kampanyada, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle elektrikli otomobil pazarında önemli bir adım atıyor.





Kampanya kapsamında finansman işlemleri, Togg’un resmi dijital platformu Trumore üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar, Trumore uygulamasını indirerek ön sipariş ve kredi başvurusu yapabiliyor.