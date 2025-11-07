TOKİ 500 bin konut projesinde il ve ilçeler: Kocaeli, İzmir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da kaç tane konut, hangi ilçelere yapılacak? İşte TOKİ 500 bin konut projesi il dağılımı

TOKİ’nin 500 bin konutluk dev sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım’da başlayacak. 19 Aralık’a kadar sürecek başvuru dönemine kısa bir süre kala, il ve ilçe dağılımları belli oldu. Özellikle Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki proje kapsamı merak konusu olurken, her il için yapılacak konut sayısı ve ilçelere göre dağılım açıklandı.
Yüzyılın konut projesi için geri sayım başladı! TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesinde başvurular 10 Kasım’da alınmaya başlanacak. 81 ilde yapılacak projede Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki konut sayıları netleşti. Peki hangi ilçelere kaç konut yapılacak? İşte il il TOKİ konut dağılımı…
Bakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. İl ve ilçe bazındaki konut sayıları erişime açıldı
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti. En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.