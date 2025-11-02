500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde arasına e Devlet üzerinden alınacak. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Ankara’da 30 bin 780 konut inşaa edilecek. TOKİ yeni sosyal konutların Ankara’da hangi ilçede ne kadar olacağı açıklandı. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da hangi ilçelerde var?
Türkiye, “Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da hangi ilçelerde var?
Ankara’da TOKİ 500 bin sosyal konut Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar’da inşaa edilecek.
Ankara’da hangi ilçede ne kadar TOKİ 30 bin 780 sosyal konut yapılacak?
TOKİ tarafından Ankara'da yapılacak 30 bin 780 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.